Выполните сложение: а) 2 т 540 кг +380 кг + 2 т 702 кг; б) 5 м 30 см + 14 м 15 мм+ 13 м 90 см 5 мм; в)7 ??а 17 а + 65 а + 4 га 53 а; г) 94 а 25 квадратных метров+ 75 а 47 кв, м + 60 кв. м пожалуйста с решением если не слож...
Математика
Выполните сложение: а) 2 т 540 кг +380 кг + 2 т 702 кг; б) 5 м 30 см + 14 м 15 мм+ 13 м 90 см 5 мм; в)7 ??а 17 а + 65 а + 4 га 53 а; г) 94 а 25 квадратных метров+ 75 а 47 кв, м + 60 кв. м пожалуйста с решением если не сложно зарание большое спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1 т=1000 кг, 2540кг+380кг+2702кг=5622 кг (или 5т 622 кг) б)1 м=100 см, 1 см=10 мм; 5300мм+14015мм+13905мм=33215мм(или 33м 21 см 5 мм) в) 1 га=100 а; 717а+65а+453а=1235а(или 12га 35а) г) 1 а=100 м^2; 9425м^2+7547м^2+60м^2=17032м^2(или 170а 32м^2) ВРОДЕ ВСЁ! Но лучше перепроверь.....
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