Выполните сложение: а) 2 т 540 кг +380 кг + 2 т 702 кг; б) 5 м 30 см + 14 м 15 мм+ 13 м 90 см 5 мм; в)7 ??а 17 а + 65 а + 4 га 53 а; г) 94 а 25 квадратных метров+ 75 а 47 кв, м + 60 кв. м пожалуйста с решением если не слож...

Математика

Выполните сложение: а) 2 т 540 кг +380 кг + 2 т 702 кг; б) 5 м 30 см + 14 м 15 мм+ 13 м 90 см 5 мм; в)7 ??а 17 а + 65 а + 4 га 53 а; г) 94 а 25 квадратных метров+ 75 а 47 кв, м + 60 кв. м пожалуйста с решением если не сложно зарание большое спасибо!!!

Автор: Гость