Выполните сложение выбирая удобный порядок вычислений. 1)(325+419)+675=(325+675)+ 2)(726+268)+732= 3)456+333+44+67=(456+44)+( + ) 4)631+308+1369+692=

Математика
Выполните сложение выбирая удобный порядок вычислений. 1)(325+419)+675=(325+675)+ 2)(726+268)+732= 3)456+333+44+67=(456+44)+( + ) 4)631+308+1369+692=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   (325+675)+419=1419 2)   (268+732)+726=1726 3)   (456+ 44)+(333+67)=900 4)   (631+1369)+(308+692)=3000
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