Выполните сложение выбирая удобный порядок вычислений. 1)(325+419)+675=(325+675)+ 2)(726+268)+732= 3)456+333+44+67=(456+44)+( + ) 4)631+308+1369+692=
Математика
Выполните сложение выбирая удобный порядок вычислений. 1)(325+419)+675=(325+675)+ 2)(726+268)+732= 3)456+333+44+67=(456+44)+( + ) 4)631+308+1369+692=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (325+675)+419=1419 2) (268+732)+726=1726 3) (456+ 44)+(333+67)=900 4) (631+1369)+(308+692)=3000
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История
Русский язык
Придумайте односоставное предложение с обобщающим словом после перечисления. И предложение с обращением, тоже односоставное