Выполните цепочку изменений: а) Si--gt;SiO2--gt;Na2SiO3--gt;H2SiO3 б) S--gt;SO2--gt;SO3--gt;H2SO4--gt;ZnSO4 в) P--gt;P2O5--gt;H3PO4--gt;Ag3PO4 Составьте молекулярные, полные и сокращенные йонические уравнения

Химия
Выполните цепочку изменений: а) Si--gt;SiO2--gt;Na2SiO3--gt;H2SiO3 б) S--gt;SO2--gt;SO3--gt;H2SO4--gt;ZnSO4 в) P--gt;P2O5--gt;H3PO4--gt;Ag3PO4 Составьте молекулярные, полные и сокращенные йонические уравнения
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