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Выполните умножение (4a+2b)(4a-b)
Выполните умножение (4a+2b)(4a-b)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(4a+2b)(4a-b)=16a^2+8ab-4ab-2b^2=16a^2+4ab-2b^2
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