Выполните умножение (4a+2b)(4a-b)

Выполните умножение (4a+2b)(4a-b)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(4a+2b)(4a-b)=16a^2+8ab-4ab-2b^2=16a^2+4ab-2b^2
Похожие вопросы