Выполните умножение 1)17,4×5,2; 2)5,81×1,5;3)1,42×0,3;4) 2,6×0,24; 5) 10,2×2,02; 6)5,08×3,03; 7)32,5×0,6; 8) 46,2×0,07
Математика
Выполните умножение 1)17,4×5,2; 2)5,81×1,5;3)1,42×0,3;4) 2,6×0,24; 5) 10,2×2,02; 6)5,08×3,03; 7)32,5×0,6; 8) 46,2×0,07
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1) 90,48 2) 8, 715 3) 0,426 4) 0,624 5)20,604 6) 15,3924 7) 19,5 8) 3, 234
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