Выполните умножение а) 2,34 х 10 б) 0,007 х10 в) 0,563 х 100 г) 3,8 х 100 д) 10,15 х 1000 е) 0,0037 х 1000 выполните деление а) 71,18 : 10 б) 0,45 : 10 в) 210,04 : 100 г) 0,05: 100 д) 219,517 : 1000 е) 1,18 : 1000

Математика

Выполните умножение а) 2,34 х 10 б) 0,007 х10 в) 0,563 х 100 г) 3,8 х 100 д) 10,15 х 1000 е) 0,0037 х 1000 выполните деление а) 71,18 : 10 б) 0,45 : 10 в) 210,04 : 100 г) 0,05: 100 д) 219,517 : 1000 е) 1,18 : 1000

Автор: Гость