Выполните умножение а) 2,34 х 10 б) 0,007 х10 в) 0,563 х 100 г) 3,8 х 100 д) 10,15 х 1000 е) 0,0037 х 1000 выполните деление а) 71,18 : 10 б) 0,45 : 10 в) 210,04 : 100 г) 0,05: 100 д) 219,517 : 1000 е) 1,18 : 1000
Математика
Выполните умножение а) 2,34 х 10 б) 0,007 х10 в) 0,563 х 100 г) 3,8 х 100 д) 10,15 х 1000 е) 0,0037 х 1000 выполните деление а) 71,18 : 10 б) 0,45 : 10 в) 210,04 : 100 г) 0,05: 100 д) 219,517 : 1000 е) 1,18 : 1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 2,34 * 10 = 23,4 b) 0,007 * 10 = 0,07 c) 0,563 * 100 = 56,3 d) 3,8 * 100 = 380 e) 10,15 * 1000 = 10150 f) 0,0037 * 1000 = 3,7 a) 71,18 : 10 = 7,118 b) 0,45 : 10 = 0,045 c) 210,04 : 100 = 2,1004 d) 0,05 : 100 = 0,0005 e) 219,517 : 1000 = 0,219517 f) 1,18 : 1000 = 0,00118
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