Выполните упражнение по образцу 2308мм = 2м 3дм 0см 8мм = 2м 3 дм 8 мм. а) 1937 мм. б) 2079 мм . в) 12938 мм . г) 179см . д) 92703см . е) 62074дм.
Математика
Выполните упражнение по образцу 2308мм = 2м 3дм 0см 8мм = 2м 3 дм 8 мм. а) 1937 мм. б) 2079 мм . в) 12938 мм . г) 179см . д) 92703см . е) 62074дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1м 9дм 3см 7мм б)2м 0дм 7см 9мм в)12м 9дм 3см 8мм д)92м 70дм 3см е)620м 70дм 40см
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