Выполните упражнение по образцу 2308мм = 2м 3дм 0см 8мм = 2м 3 дм 8 мм. а) 1937 мм. б) 2079 мм . в) 12938 мм . г) 179см . д) 92703см . е) 62074дм.

Математика

Выполните упражнение по образцу 2308мм = 2м 3дм 0см 8мм = 2м 3 дм 8 мм. а) 1937 мм. б) 2079 мм . в) 12938 мм . г) 179см . д) 92703см . е) 62074дм.

Автор: Гость