Выполните вычитание а) 1 1/2 - 2/3 б) 1 1/4 - 1-3 в) 1 1/8 - 1/4 г) 1 2/3 - 5/6 д) 2 3/10 - 4/15 Подсказк??. Сделай так, чтобы знаменатели дробей были одинаковыми.
Математика
Выполните вычитание а) 1 1/2 - 2/3 б) 1 1/4 - 1-3 в) 1 1/8 - 1/4 г) 1 2/3 - 5/6 д) 2 3/10 - 4/15 Подсказк??. Сделай так, чтобы знаменатели дробей были одинаковыми.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3,1/3,1/ 4,5 / 6,4 / 15.
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