Выполните вычитание а) 1 1/2 - 2/3 б) 1 1/4 - 1-3 в) 1 1/8 - 1/4 г) 1 2/3 - 5/6 д) 2 3/10 - 4/15 Подсказк??. Сделай так, чтобы знаменатели дробей были одинаковыми.

Математика

Выполните вычитание а) 1 1/2 - 2/3 б) 1 1/4 - 1-3 в) 1 1/8 - 1/4 г) 1 2/3 - 5/6 д) 2 3/10 - 4/15 Подсказк??. Сделай так, чтобы знаменатели дробей были одинаковыми.

Автор: Гость