Выполнить действие a/a+5-a/a-5
Разное
Выполнить действие a/a+5-a/a-5
Ответ(ы):
Гость:
Aa+5-aa-5=0 1/Находим общий знаменатель: a*(a-5)-a*(a+5)(a-5)*(a+5)=0 2/ Сокращаем подобные члены: И остается a-a=1
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