Выполнить фонетический разбор слова гляжу)))

Гость: Гость:

г — [г] — согласный, парный звонкий, парный твёрдый л — [л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий я — [а] — гласный, ударный ж — [ж] — согласный, парный звонкий, непарный твёрдый, шипящий у — [у] — гласный, безударный В слове 5 букв и 5 звуко