Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учи??елю и из 11 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 18 учителям (включая директора и классного руководителя), ...
Математика
Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учи??елю и из 11 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 18 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, 11 роз руководителю, 11 директору, и по 3 розы каждому из 16 (18 - руководитель- директор) учителей, то есть 16*3=48роз всем учителям-предметникам, 48+11+11=70 роз всем, 70*35=2450 руб.
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