Выпускники экономического института работают в трех различных компания:19человек в банке, 31в фирме и 15 налоговой инспекции . найдите вероятность. того, что случайно встречный выпускник работает в банке.

Математика

Выпускники экономического института работают в трех различных компания:19человек в банке, 31в фирме и 15 налоговой инспекции . найдите вероятность. того, что случайно встречный выпускник работает в банке.

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