Выпускники экономического института работают в трех различных компания:19человек в банке, 31в фирме и 15 налоговой инспекции . найдите вероятность. того, что случайно встречный выпускник работает в банке.

Математика
Выпускники экономического института работают в трех различных компания:19человек в банке, 31в фирме и 15 налоговой инспекции . найдите вероятность. того, что случайно встречный выпускник работает в банке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выпускников 19+31+15=65 Благоприятных случаев 19 Вероятность 19/65 (~29,2%)
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