Выпышить розповидни речення Розбігайтесь, людоньки, хто кудою! Горобець із біло?? бородою! Що за диво дивнеє? На віку вперше бачу бороду отаку. Може, він старійшина чи мудрець? Може, він заслужений горобець? Ні, несе у...

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Выпышить розповидни речення Розбігайтесь, людоньки, хто кудою! Горобець із біло?? бородою! Що за диво дивнеє? На віку вперше бачу бороду отаку. Може, він старійшина чи мудрець? Може, він заслужений горобець? Ні, несе у дзьобику він пір'інку. Пригодиться діточкам на перинку

Автор: Гость