Выражение 5(A2+C3):3(B2-D3) в электронной таблице имеет вид: 1) 5((A2+C3)/(3(B2-D3))) 2) 5(A2+C3)/3(B2-D3) 3) 5*(A2+C3)/(3*(B2-D3))
Информатика
Выражение 5(A2+C3):3(B2-D3) в электронной таблице имеет вид: 1) 5((A2+C3)/(3(B2-D3))) 2) 5(A2+C3)/3(B2-D3) 3) 5*(A2+C3)/(3*(B2-D3))
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Гость:
Вариант 3 подходит больше всего, так как в остальных вариантах отсутствует символ умножения и наличие или отсутствие скобок уже ничего не решает. Ответ: 3
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