Выражение всеми___ души значит 'все сердцем ' . А что здесь пропущено ? а) фабрами б) ??ибрами в) фиржами г) фиксами д) фирмами

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Выражение всеми___ души значит 'все сердцем ' . А что здесь пропущено ? а) фабрами б) ??ибрами в) фиржами г) фиксами д) фирмами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cкорее всего фибрами души.
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