Выражение всеми___ души значит 'все сердцем ' . А что здесь пропущено ? а) фабрами б) ??ибрами в) фиржами г) фиксами д) фирмами

Русский язык

Выражение всеми___ души значит 'все сердцем ' . А что здесь пропущено ? а) фабрами б) ??ибрами в) фиржами г) фиксами д) фирмами

Автор: Гость