Вырази:1) в секундах :1мин 30 с,1мин 50 с 2)в метрах :24 км ,300 см,65000мм. 3)в килограмах 9т ,2?? 056 кг ,8000 г 3000 г 6ц 05 кг ,73 ц 50 кг

Математика

Вырази:1) в секундах :1мин 30 с,1мин 50 с 2)в метрах :24 км ,300 см,65000мм. 3)в килограмах 9т ,2?? 056 кг ,8000 г 3000 г 6ц 05 кг ,73 ц 50 кг

Автор: Гость