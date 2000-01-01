Вырази:1) в секундах :1мин 30 с,1мин 50 с 2)в метрах :24 км ,300 см,65000мм. 3)в килограмах 9т ,2?? 056 кг ,8000 г 3000 г 6ц 05 кг ,73 ц 50 кг
Математика
Вырази:1) в секундах :1мин 30 с,1мин 50 с 2)в метрах :24 км ,300 см,65000мм. 3)в килограмах 9т ,2?? 056 кг ,8000 г 3000 г 6ц 05 кг ,73 ц 50 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мин 30сек = 90сек 1мин 50сек = 110сек 24км = 24000м 300см = 0.3м 9т = 9000кг 2т = 2000кг 056кг = 0.56кг 8000г = 8кг 05кг = 0.5кг 50кг = 50кг
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