Вырази : а) в метрах - 12 км; 7 км 250 м; 8500 дм; 67000 см; б) в килограммах - 19 т; 51 ц; 3 т 8 ц; 7т 160 кг; в) в часах - 7 сут; 2 сут 15ч; 180 мин; 420 мин.

Математика

Вырази : а) в метрах - 12 км; 7 км 250 м; 8500 дм; 67000 см; б) в килограммах - 19 т; 51 ц; 3 т 8 ц; 7т 160 кг; в) в часах - 7 сут; 2 сут 15ч; 180 мин; 420 мин.

Автор: Гость