Вырази : а) в метрах - 12 км; 7 км 250 м; 8500 дм; 67000 см; б) в килограммах - 19 т; 51 ц; 3 т 8 ц; 7т 160 кг; в) в часах - 7 сут; 2 сут 15ч; 180 мин; 420 мин.
Математика
Вырази : а) в метрах - 12 км; 7 км 250 м; 8500 дм; 67000 см; б) в килограммах - 19 т; 51 ц; 3 т 8 ц; 7т 160 кг; в) в часах - 7 сут; 2 сут 15ч; 180 мин; 420 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)12000м;7250м;850м;670м б)19000кг;5100;3800;7160 в)168;63;3;7
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