Вырази в квадратных дециметрах. Образец: 7 кв.м=1кв.м*7=100кв.дм*7=700кв.дм 1) 10 кв.м 2) 104кв.м 3) 17кв.м
Математика
Вырази в квадратных дециметрах. Образец: 7 кв.м=1кв.м*7=100кв.дм*7=700кв.дм 1) 10 кв.м 2) 104кв.м 3) 17кв.м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1м2=100дм2; 10м2=10*100=1 000дм2; 2) 104м2=104*100=10 400дм2; 3) 17м2=17*100=1 700дм2.
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