Вырази в квадратных дециметрах. Образец: 7 кв.м=1кв.м*7=100кв.дм*7=700кв.дм 1) 10 кв.м 2) 104кв.м 3) 17кв.м

Математика
Вырази в квадратных дециметрах. Образец: 7 кв.м=1кв.м*7=100кв.дм*7=700кв.дм 1) 10 кв.м 2) 104кв.м 3) 17кв.м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1м2=100дм2;  10м2=10*100=1 000дм2;                                                              2) 104м2=104*100=10 400дм2;                                                                  3) 17м2=17*100=1 700дм2.                                                                    
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