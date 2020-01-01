Вырази в сантиметрах : 5 м 4 дм 7 см = 3 м 4 дм = Вырази в миллиметрах : 3 см 9 мм = 2 дм 5 см 8 мм = 8 дм 3 мм = 52 см = 3 м 71 см = 4 м 2 дм 8 мм = 1 км = 1 дм = 73 см = 5 м 5 см = Вырази в метрах : ...

Математика

Вырази в сантиметрах : 5 м 4 дм 7 см = 3 м 4 дм = Вырази в миллиметрах : 3 см 9 мм = 2 дм 5 см 8 мм = 8 дм 3 мм = 52 см = 3 м 71 см = 4 м 2 дм 8 мм = 1 км = 1 дм = 73 см = 5 м 5 см = Вырази в метрах : 3 км 600 м = 3 км 60 м = 3 км 6 м = 6 км 12 м = 12 км 50 м = 1 км 4 м = 360 дм = 65000 см = 200 дм = 5000 мм =

Автор: Гость