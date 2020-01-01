Вырази в сантиметрах : 5 м 4 дм 7 см = 3 м 4 дм = Вырази в миллиметрах : 3 см 9 мм = 2 дм 5 см 8 мм = 8 дм 3 мм = 52 см = 3 м 71 см = 4 м 2 дм 8 мм = 1 км = 1 дм = 73 см = 5 м 5 см = Вырази в метрах : ...
Математика
Вырази в сантиметрах : 5 м 4 дм 7 см = 3 м 4 дм = Вырази в миллиметрах : 3 см 9 мм = 2 дм 5 см 8 мм = 8 дм 3 мм = 52 см = 3 м 71 см = 4 м 2 дм 8 мм = 1 км = 1 дм = 73 см = 5 м 5 см = Вырази в метрах : 3 км 600 м = 3 км 60 м = 3 км 6 м = 6 км 12 м = 12 км 50 м = 1 км 4 м = 360 дм = 65000 см = 200 дм = 5000 мм =
Ответ(ы):
Гость:
5 м 4 дм 7 см =500см+40см+7 см=547см 3 м 4 дм ==300см+40см=340см 3 см 9 мм =30мм+9мм=39мм 2 дм 5 см 8 мм =200мм+50мм+8мм=258мм 8 дм 3 мм =800мм+3мм=803мм 52 см =520мм 3 м 71 см =3000мм+710мм=3710мм 4 м 2 дм 8 мм =4000мм+200мм+8мм=4208мм 1 км =1 000 000мм 1 дм =100 мм 73 см =730мм 5 м 5 см =1000мм+500мм=1500мм 3 км 600 м =3000м+600м=3600м 3 км 60 м =3000м+60м=3060м 3 км 6 м =3000м+6м=3006м 6 км 12 м =6000м+12м=6012м 12 км 50 м =12000м+50м=12050м 1 км 4 м =1000м+4м=1004м 360 дм =36м 65000 см =650м 200 дм =20м 5000 мм =5м
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