Вырази в указанных единицах измерения 8 см равно номер 31- помогите сделать:))

Математика
Вырази в указанных единицах измерения 8 см равно номер 31- помогите сделать:))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А где задание или фото???
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