Выразите: 1) в граммах : 1 кг 450 г , 3 кг 80 г 2) в килограммах: 3 т 525 кг , 4 ц 8 кг 3) в килограммах и граммах : 5245 г , 3070 г 4)в тонах и килограммах : 4500 кг , 7080 кг

Математика

Выразите: 1) в граммах : 1 кг 450 г , 3 кг 80 г 2) в килограммах: 3 т 525 кг , 4 ц 8 кг 3) в килограммах и граммах : 5245 г , 3070 г 4)в тонах и килограммах : 4500 кг , 7080 кг

Автор: Гость