Выразите: 1) в граммах : 1 кг 450 г , 3 кг 80 г 2) в килограммах: 3 т 525 кг , 4 ц 8 кг 3) в килограммах и граммах : 5245 г , 3070 г 4)в тонах и килограммах : 4500 кг , 7080 кг
Математика
Выразите: 1) в граммах : 1 кг 450 г , 3 кг 80 г 2) в килограммах: 3 т 525 кг , 4 ц 8 кг 3) в килограммах и граммах : 5245 г , 3070 г 4)в тонах и килограммах : 4500 кг , 7080 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1450гр,3080гр, 3525кг,408кг, 5кг и 245гр, 3кг и 70гр 4тонны и 500 кг, 7тонн и 80кг
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