Выразите делимое через неполное частное,делитель и остаток в виде равенства a=bq+r,где a делимое,b делитель,q неполное частное,r -остаток 75:8 390:24

Математика
Выразите делимое через неполное частное,делитель и остаток в виде равенства a=bq+r,где a делимое,b делитель,q неполное частное,r -остаток 75:8 390:24
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75=8*9+3, 390=24*16+6
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