Выразите каждую величину в квадратных метрах и расположите результаты в порядке ??бывания: 1) 1 км2(квадратный) 2)3000дм2(квадратный) 3)5 а 4)1 Га 5)6000 а 6)15 га

Математика

Выразите каждую величину в квадратных метрах и расположите результаты в порядке ??бывания: 1) 1 км2(квадратный) 2)3000дм2(квадратный) 3)5 а 4)1 Га 5)6000 а 6)15 га

Автор: Гость