Выразите каждую величину в квадратных метрах и расположите результаты в порядке ??бывания: 1) 1 км2(квадратный) 2)3000дм2(квадратный) 3)5 а 4)1 Га 5)6000 а 6)15 га
Математика
Выразите каждую величину в квадратных метрах и расположите результаты в порядке ??бывания: 1) 1 км2(квадратный) 2)3000дм2(квадратный) 3)5 а 4)1 Га 5)6000 а 6)15 га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1 км²=(1000 м)²=1000000 м²; 2)3000 дм²=30 м²; 3)5 а=5·100 м²=500 м²; 4)1 га=10000 м²; 5)6000 а=600000 м²; 6)15 га=150000 м²;
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