Выразите крупные доли круга в более мелких: А)1\2=?\6 б)1\2=?\8 в)1\3=?\6 г)1\3=?\9 д)1\4=?\8 е)1\4=?\12 ??)1\5=?\10 з)1\5=?\15и)1\2=5\? К)1\2=6\? Л)1\3=4\? М)1\3=5\? Н)1\4=4\? О)1\4=5\? П)1\5=4\? Р)1\5=5\? Это дробные числа,...
Математика
Выразите крупные доли круга в более мелких: А)1\2=?\6 б)1\2=?\8 в)1\3=?\6 г)1\3=?\9 д)1\4=?\8 е)1\4=?\12 ??)1\5=?\10 з)1\5=?\15и)1\2=5\? К)1\2=6\? Л)1\3=4\? М)1\3=5\? Н)1\4=4\? О)1\4=5\? П)1\5=4\? Р)1\5=5\? Это дробные числа,заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
1/2=3/6 1/2=4/8 1/3=2/6 1/3=3/9 1/4=2/8 1/4=3/12 1/5=2/10 1/5=3/15 1/2=5/10 1/2=6/12 1/3=4/12 1/3=5/15 1/4=4/16 1/4=5/20 1/5=4/20 1/5=5/25
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