Выразите крупные доли круга в более мелких: А)1\2=?\6 б)1\2=?\8 в)1\3=?\6 г)1\3=?\9 д)1\4=?\8 е)1\4=?\12 ??)1\5=?\10 з)1\5=?\15и)1\2=5\? К)1\2=6\? Л)1\3=4\? М)1\3=5\? Н)1\4=4\? О)1\4=5\? П)1\5=4\? Р)1\5=5\? Это дробные числа,...

Математика

Выразите крупные доли круга в более мелких: А)1\2=?\6 б)1\2=?\8 в)1\3=?\6 г)1\3=?\9 д)1\4=?\8 е)1\4=?\12 ??)1\5=?\10 з)1\5=?\15и)1\2=5\? К)1\2=6\? Л)1\3=4\? М)1\3=5\? Н)1\4=4\? О)1\4=5\? П)1\5=4\? Р)1\5=5\? Это дробные числа,заранее спасибо!

Автор: Гость