Выразите скорость тел в метрах в секунду 95 метров в час 36 километров в час
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Выразите скорость тел в метрах в секунду 95 метров в час 36 километров в час
Ответ(ы):
Гость:
1км=1000м, 1 час=60 мин=3600 сек. 95км=9500:3600=2.63м 36км=3600:3600=1м
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