Выразите свое отношение к утверждению Д. С. Лихачева: "Русский язык-это один из сов??ршеннейших языков мира" Я согласна с Д.С .Лихачевым, что ,потомучто..." Помогите пожалуйста. Дам 25 баллов

Гость: Гость:

"Русский язык-это один из совершеннейших языков мира" Я согласна с Д.С .Лихачевым, потому что русский - один из языков, которые имеют древнешее происхождение. На русском говорили и творили такие мастера слова, как А.Пушкин, М. Лермонтов, М. Булгаков, Ф. Тютчев, А. Фет и многие другие. Их произведения всемирно известны.