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Выразите углы в градусах П/2
Выразите углы в градусах П/2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Sin pi/2=1=90° cos pi/2=0=90° ctg pi/2=0=90°
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