Выразите в часах 1) 1 час 19 мин 2) 6 часов 23;43 мин 3) 9 часов 16 мин 4)2 часа 23 мин выра??ите в километрах 1) 3 км 157 м 2) 16 км 483 м 3) 43 км 405 м 4) 818 м дам 10 балл
Математика
Выразите в часах 1) 1 час 19 мин 2) 6 часов 23;43 мин 3) 9 часов 16 мин 4)2 часа 23 мин выра??ите в километрах 1) 3 км 157 м 2) 16 км 483 м 3) 43 км 405 м 4) 818 м дам 10 балл
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79 383, 403 556 143 3157 16483 43405 808
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