Выразите в дециметрах,записав ответ в виде десятичной дроби:1)39см;2)618см:3)4см 8мм;4)56см 7мм.Помогите срочно надо

Математика
Выразите в дециметрах,записав ответ в виде десятичной дроби:1)39см;2)618см:3)4см 8мм;4)56см 7мм.Помогите срочно надо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3,9 2)61,8 3)0,48 4)5,67
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