Выразите в дециметрах,записав ответ в виде десятичной дроби:1)39см;2)618см:3)4см 8мм;4)56см 7мм.Помогите срочно надо

Математика

Выразите в дециметрах,записав ответ в виде десятичной дроби:1)39см;2)618см:3)4см 8мм;4)56см 7мм.Помогите срочно надо

Автор: Гость