Выразите в джоулях и в электрон-вольтах энергию фотона ультрафиолетового излечения частотой 6*10^15 Гц

Физика

Выразите в джоулях и в электрон-вольтах энергию фотона ультрафиолетового излечения частотой 6*10^15 Гц

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