Выразите в джоулях и в электрон-вольтах энергию фотона ультрафиолетового излечения частотой 6*10^15 Гц
Физика
Выразите в джоулях и в электрон-вольтах энергию фотона ультрафиолетового излечения частотой 6*10^15 Гц
Ответ(ы):
Гость:
E=h*v=6,62*10^-34*6*10^15=39,72*10^-19 Дж=24,8 эВ
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