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Выразите в метрах 25 см, 30 см, 60 см, 85 см.
Математика
Выразите в метрах 25 см, 30 см, 60 см, 85 см.
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Гость:
0,25, 0,3, 0,6. 0,85 m
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Выразите в метрах 25 см, 30 см, 60 см, 85 см.
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