Выразите в минутах выполните действие a) 1/12+3/4 б) 3 целых 1/2+1/3 в) 2/3-1/5 г)1 целая 1/5-3/4 срочно нужно заранее спасибо
Математика
Выразите в минутах выполните действие a) 1/12+3/4 б) 3 целых 1/2+1/3 в) 2/3-1/5 г)1 целая 1/5-3/4 срочно нужно заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если что спрашивай объясню
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Поставить предложения в отрицательную и вопросительную форму............а)It takes me half an hour to get up,wash and dress.........b)The will be a...
Литература
Русский язык
Информатика
Написать программы в паскале: 1. Найти среднее арифметическое положительных элементов. 2. Вычислить сумму элементов, расположенных после максим...