Выразите в минутах выполните действие a) 1/12+3/4 б) 3 целых 1/2+1/3 в) 2/3-1/5 г)1 целая 1/5-3/4 срочно нужно заранее спасибо

Математика

Выразите в минутах выполните действие a) 1/12+3/4 б) 3 целых 1/2+1/3 в) 2/3-1/5 г)1 целая 1/5-3/4 срочно нужно заранее спасибо

Автор: Гость