Выразите в сантиметрах 12 дм , 9 дм 6 см , 1 м 88 см , 130 мм :
Математика
Выразите в сантиметрах 12 дм , 9 дм 6 см , 1 м 88 см , 130 мм :
Ответ(ы):
Гость:
12дм=120см 9дм 6см=96см 1м 88см=188см 130мм=1,3см
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