Выразите в сантиметрах 12дм , 9 дм 6 см,. 1 м 88 см,

Выразите в сантиметрах 12дм , 9 дм 6 см,. 1 м 88 см,

Ответ(ы):

Ответил Гость:
12дм=120см 9дм 6см=96см 1м 88см=188см
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