Выразите в сантиметрах 12дм ,9 дм 6 см , 1 м 88 см , 130 см :

Выразите в сантиметрах 12дм ,9 дм 6 см , 1 м 88 см , 130 см :

Ответ(ы):

Ответил Гость:
12дм=120см 9дм6см=96см 1м88см=188см 130см=13дм
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