Выразите : в сантиметрах: 2 м 50 см , 2 м 5 см , 4 дм 8 см , 460 мм в метрах : 1 км 600 м , 4 км 30 ?? , 7 км 5 м , 3850 дм в километрах и метрах : 2800 м , 6005 м в метрах и сантиметрах : 683 см , 820 см
Математика
Выразите : в сантиметрах: 2 м 50 см , 2 м 5 см , 4 дм 8 см , 460 мм в метрах : 1 км 600 м , 4 км 30 ?? , 7 км 5 м , 3850 дм в километрах и метрах : 2800 м , 6005 м в метрах и сантиметрах : 683 см , 820 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м50см=200см+50см=250см 2м=200см 2м5см=200см+5см=205см 2м=200см 4дм8см=40см+8см=48см 4дм=40см 460мм=46см 1см=10см 1км600м=1000м+600м=1600м 1км=1000м 4км30м=4000м+30м=4030м 4км=4000м 7км5м=7000м+5м=7005м 7км=7000м 3850дм=385м 2800м=2км8м 6005м=6км5см 683см=6м83см 6м=600см 820см=8м20см 8м=800см
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