Выразите : в сантиметрах: 2 м 50 см , 2 м 5 см , 4 дм 8 см , 460 мм в метрах : 1 км 600 м , 4 км 30 ?? , 7 км 5 м , 3850 дм в километрах и метрах : 2800 м , 6005 м в метрах и сантиметрах : 683 см , 820 см

Математика

Выразите : в сантиметрах: 2 м 50 см , 2 м 5 см , 4 дм 8 см , 460 мм в метрах : 1 км 600 м , 4 км 30 ?? , 7 км 5 м , 3850 дм в километрах и метрах : 2800 м , 6005 м в метрах и сантиметрах : 683 см , 820 см

Автор: Гость