Выразите величину в указанных единицах: а)в килограммах:6 т, 5 ц, 30 ц, 8т 3 ц, 8 т 30 ц, 20 ц 7 кг, 6 т 9 ц 15 кг; б)в граммах:8 кг, 10 кг, 350 кг, 6 кг 240 г, 6 кг 24 г;
Математика
Выразите величину в указанных единицах: а)в килограммах:6 т, 5 ц, 30 ц, 8т 3 ц, 8 т 30 ц, 20 ц 7 кг, 6 т 9 ц 15 кг; б)в граммах:8 кг, 10 кг, 350 кг, 6 кг 240 г, 6 кг 24 г;
Ответ(ы):
Гость:
А)6т=6000кг,5ц=500кг,30ц=3000кг, 8т3ц=8300кг,8т30ц=11000кг,20ц7кг=2007кг,6т9ц15кг=6915кг б)8кг=8000г,10кг=10000г,350кг=350000г,6кг240г=6440г,6кг24г=6024г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Математика
Задача №80, 4 клас від свого будинку хлопчик проїхав на велосипеді в одному напрямку 300м. Потім він повернувся і в пртилежному напрямку проїхав ві...
Русский язык