Выразите время в часах сначала представить в виде обыкновенной дроби а затем в ви??е десятичной 1 час и 6 минут; 7 часов и 15 минут; 2 часа и 18 минут; 4 часа 45 минут.

Математика

Выразите время в часах сначала представить в виде обыкновенной дроби а затем в ви??е десятичной 1 час и 6 минут; 7 часов и 15 минут; 2 часа и 18 минут; 4 часа 45 минут.

Автор: Гость