Выразите время в часах сначала представить в виде обыкновенной дроби а затем в ви??е десятичной 1 час и 6 минут; 7 часов и 15 минут; 2 часа и 18 минут; 4 часа 45 минут.
Математика
Выразите время в часах сначала представить в виде обыкновенной дроби а затем в ви??е десятичной 1 час и 6 минут; 7 часов и 15 минут; 2 часа и 18 минут; 4 часа 45 минут.
Ответ(ы):
Гость:
1 1/10 ч 1,1 ч 7 1/4 ч 7,4ч 2 18/60= 2 3/10 ч 2,3ч 4 3/4 ч 4,75 ч
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