Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Выразить морфемный разбор "и" это суффикс или окончание?
Выразить морфемный разбор "и" это суффикс или окончание?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
И - глагольный суффикс. --- Удачи !
Похожие вопросы
Загадка В небе начинается, на земле кончается
Рассмотрите схему Расскажите как отличить простое предложение от сложного какой знак препинания ставится между частями сложного предложения ...
Рассказ на английском мой лучший друг
1.Найдите все общие делители чисел: а) 4 и 8 б) 18 и 48 в) 45 и 98
Complete the text using past simple of the verbs in brackets. It _____(be) on at the Rossia cinema. We ____ (decide) to go there by bus and ___ (me...
Перичисли известный тебе обряды , поверья, связанные с рождественской ночью
В киоск привезли газеты. До перерыва продали 616 газет. Осталось газет в 4 раза меньше, чем продали. О чем узнаем, найдя значение данных выражений?...
СКЛАСТИ ОПИС КАЛИНИ ЗІ СЛОВАМИ ЧЕРВОНЕ НАМИСТО І У ВІНКУ ЗЕЛЕНОМУ
Название книги о правописании Якова Карловича Грота
Пословицы про старшего брата на казахском
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск