Выразить в кубических Метрах:1дм2 и 1 см3

Выразить в кубических Метрах:1дм2 и 1 см3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1дм2=1/10*1/10=1/100 м2=0.01 1см3=1/100*1/100*1/100=1/1000000м3=0.000001
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