Выразить в сантиметрах 12дм ,. 9 дм 6см , 1 м, 88см,

Выразить в сантиметрах 12дм ,. 9 дм 6см , 1 м, 88см,

Ответ(ы):

Ответил Гость:
120 см, 96 см, 100 см, 88 см.
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