Выручайте с задачей по матике задача с дор быстро кто решит правильно отмечу как лучший ответ радача бод буквой Б
Математика
Выручайте с задачей по матике задача с дор быстро кто решит правильно отмечу как лучший ответ радача бод буквой Б
Ответ(ы):
Гость:
Пусть масса бурого медведя х (тонн), тогда масса белого медведя 4/3 х (т). Выражаем массу бегемота: 4 * 4/3 х = 16/3 х (т) По действиям: 4/3*4=16/3 = 5_1/3 раз масса бегемота больше массы бурого медведя в 16/3 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Доска длиной 2 м 34 см распилили поперёк на 6 равных частей . найди длину одной токой части ,двух частей ,5 частей
Русский язык