Выручайте с задачей по матике задача с дор быстро кто решит правильно отмечу как лучший ответ радача бод буквой Б

Математика
Выручайте с задачей по матике задача с дор быстро кто решит правильно отмечу как лучший ответ радача бод буквой Б
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть масса бурого медведя х (тонн), тогда масса белого медведя 4/3 х (т).  Выражаем массу бегемота:  4 * 4/3 х  = 16/3 х (т)  По действиям:  4/3*4=16/3 = 5_1/3  раз масса бегемота больше массы бурого медведя в 16/3 раза
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