Выручайте с задачей по матике задача с дор быстро кто решит правильно отмечу как лучший ответ радача бод буквой Б

Гость: Гость:

Пусть масса бурого медведя х (тонн), тогда масса белого медведя 4/3 х (т). Выражаем массу бегемота: 4 * 4/3 х = 16/3 х (т) По действиям: 4/3*4=16/3 = 5_1/3 раз масса бегемота больше массы бурого медведя в 16/3 раза