Выручка составляет 800 т.руб., а до этого была на 40% меньше. Величина спроса 500 шт, а до этого была на 10 % меньше. Определите коэффициент эластичности спроса.

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Выручка составляет 800 т.руб., а до этого была на 40% меньше. Величина спроса 500 шт, а до этого была на 10 % меньше. Определите коэффициент эластичности спроса.

Автор: Гость