Высаженные в саду яблони занимают 10/21 площади сада, груши- 5/14 площади. найдите площадь сада, если под яблони и груши отведено 35 га
Математика
Высаженные в саду яблони занимают 10/21 площади сада, груши- 5/14 площади. найдите площадь сада, если под яблони и груши отведено 35 га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/21+5/14=(2*10+3*5)/42=(20*15)/42=35/42 площадь под яблони и груши в частях. По условию задачи это 35га. Находим число по его дроби. 35:1*42294(га)-весь сад
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