Высота CD прямоугольного треугольника АВС отсекает от гипотенузы АВ, равной 9см, отрезок АD, равный 4см. Докажите, что АВСАCD и найдите АС.
Геометрия
Высота CD прямоугольного треугольника АВС отсекает от гипотенузы АВ, равной 9см, отрезок АD, равный 4см. Докажите, что АВСАCD и найдите АС.
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