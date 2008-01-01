Высота CD прямоугольного треугольника АВС отсекает от гипотенузы АВ, равной 9см, отрезок АD, равный 4см. Докажите, что АВСАCD и найдите АС.

Геометрия
Высота CD прямоугольного треугольника АВС отсекает от гипотенузы АВ, равной 9см, отрезок АD, равный 4см. Докажите, что АВСАCD и найдите АС.
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