Высота цилиндра 13 см диаметр основания цилиндра 20 см найдите объем цилиндра

Высота цилиндра 13 см диаметр основания цилиндра 20 см найдите объем цилиндра

Ответ(ы):

Ответил Гость:
V=RH =3,1415*10*13=4083,95 (см)
Похожие вопросы