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Высота цилиндра 13 см диаметр основания цилиндра 20 см найдите объем цилиндра
Высота цилиндра 13 см диаметр основания цилиндра 20 см найдите объем цилиндра
Ответ(ы):
Ответил Гость:
V=RH =3,1415*10*13=4083,95 (см)
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