Высота конуса 15 см ,а радиус основания равен 8 найдите площадь боковой поверхности

Высота конуса 15 см ,а радиус основания равен 8 найдите площадь боковой поверхности

Ответ(ы):

Ответил Гость:
S бок = RL L= 15+8=289 L=17 S бок = 8·17=136
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