Высота,опущенная из вершины тупого угла равнобедренной трапеции,делит ее большее основание на два отрезка,длины которых равны 8 и 26 см.Вычислите длины оснований данной трапеции.

Геометрия

Высота,опущенная из вершины тупого угла равнобедренной трапеции,делит ее большее основание на два отрезка,длины которых равны 8 и 26 см.Вычислите длины оснований данной трапеции.

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