Высота прямоугольного параллелепипеда 2 см,а длина нижней грани 6 см и площадь это?? же грани 24 см2,вычислите площади остальных его граней и объем.

Математика

Высота прямоугольного параллелепипеда 2 см,а длина нижней грани 6 см и площадь это?? же грани 24 см2,вычислите площади остальных его граней и объем.

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