Высота прямоугольного параллелепипеда 2 см,а длина нижней грани 6 см и площадь это?? же грани 24 см2,вычислите площади остальных его граней и объем.
Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда 2 см,а длина нижней грани 6 см и площадь это?? же грани 24 см2,вычислите площади остальных его граней и объем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24/6= 4 см- ширина нижней грани2)6*2*4=48 (куб.см)-объем3)6*2=12(кв.см)-площадь боковой грани4)2*4=8(кв.см)-площадь второй боковой грани
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