Высота прямоугольного параллелепипеда равна 6 2/3 см его длина в 2 1/4 раза больше. вы??оты а ширина составляет 20% длины . вычислите обьем параллелепипеда. помогите пожалуйста срочно нужно

Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда равна 6 2/3 см его длина в 2 1/4 раза больше. вы??оты а ширина составляет 20% длины . вычислите обьем параллелепипеда. помогите пожалуйста срочно нужно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применена формула объёма прямоугольного параллелепипеда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Задание 150, срочно! Десять баллов за него.
Ответить
Русский язык
Выпиши слова, которые не нужно проверять. докажи правильность выбора. су[п], хле[п], па[р], де[н"], шар[ф], ле[с], ле[н"], со[л"], до[м], ду[п], ...
Ответить
Математика
Придумайте ситуацию которая описывалась бы следующей математической моделью 5х-у=1
Ответить
Русский язык
В СЛОВЕ "МАЛЬЧИК" НУЖНО ПРОПУСТИТЬ СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ. КАК БЫТЬ С Ь. ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ Я СДЕЛАЛА. МА_ _Ч_ _
Ответить
Химия
Почему гидроксид железа (II) в отличие от гидроксида железа (III) менее устойчив и окисляется даже кислородом воздуха?
Ответить