Высота прямоугольного параллелепипеда равна 6 2/3 см его длина в 2 1/4 раза больше. вы??оты а ширина составляет 20% длины . вычислите обьем параллелепипеда. помогите пожалуйста срочно нужно

Математика

Высота прямоугольного параллелепипеда равна 6 2/3 см его длина в 2 1/4 раза больше. вы??оты а ширина составляет 20% длины . вычислите обьем параллелепипеда. помогите пожалуйста срочно нужно

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