Высота прямоугольного параллелепипеда равна 6 2/3 см его длина в 2 1/4 раза больше. вы??оты а ширина составляет 20% длины . вычислите обьем параллелепипеда. помогите пожалуйста срочно нужно
Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда равна 6 2/3 см его длина в 2 1/4 раза больше. вы??оты а ширина составляет 20% длины . вычислите обьем параллелепипеда. помогите пожалуйста срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применена формула объёма прямоугольного параллелепипеда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Выпиши слова, которые не нужно проверять. докажи правильность выбора. су[п], хле[п], па[р], де[н"], шар[ф], ле[с], ле[н"], со[л"], до[м], ду[п], ...
Математика
Русский язык
В СЛОВЕ "МАЛЬЧИК" НУЖНО ПРОПУСТИТЬ СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ. КАК БЫТЬ С Ь. ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ Я СДЕЛАЛА. МА_ _Ч_ _